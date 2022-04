Nicola: “Raramente ho visto una squadra lavorare così. Adesso arriva il difficile”

Davide Nicola, direttore d’orchestra nell’incredibile rimonta che la Salernitana sta portando avanti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Non so nemmeno se è pomeriggio o sera. La Fiorentina non aveva mai subito gol nei primi 15 minuti. La partita è stata vinta da una squadra che ha cercato di vincerla a tutti i costi.

Raramente ho visto lavorare una squadra come questa. I ragazzi credono ciecamente in quello che gli proponiamo. Il lavoro che fanno pur giocando tre partite a settimana è incredibile. Hanno sempre voglia di migliorarsi. Complimenti ai calciatori, ma sappiamo benissimo che adesso arriva il difficile. Dopo tre vittorie la gente pensa che sarà facile ma io chiedo di sostenerci con amore incondizionato perché sostenendoci ci possano dare una grande mano in questo finale“.

Foto: sito ufficiale Salernitana