Nicola: “Questa vittoria vale la Juventus agli ottavi. Avrei voluto fare più gol”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro la Cremonese: “Vale la Juventus. Avrei voluto segnare un po’ di più, ma va bene così. Nel primo tempo ho cercato di sperimentare un po’ con una sorta di 4-2-3-1, cercando di aggredire gli spazi. Di fatto sto lavorando su questo da qualche giorno”.

Poi ha proseguito: “Felici deve ancora crescere nella personalità, ha qualità nell’uno contro uno. Ma anche Adopo, Palomino sono giocatori che hanno disputato una buona partita. Non hanno fatto rimpiangere i cosiddetti titolari. Il ritiro? Per noi è solo un modo per rimanere più concentrati”.

Sul primo tempo: “Secondo me no. Abbiamo creato tanto, semplicemente non abbiamo concretizzato”.

Su Luvumbo: “Bisognerebbe chiedere a lui. Secondo me no, sta lavorando al riguardo. Prima o poi arriverà, anche perchè lo scorso anno ne ha fatti solamente quattro”.

Su Lapadula: “Ha avuto qualche problemino fisico, poi è cresciuto. Nella seconda frazione ha goduto delle caratteristiche di Piccoli. Gaetano? Deve acquistare condizione, può farlo solo giocando”.

Foto: Instagram Cagliari