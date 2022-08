Nicola: “Questa Salernitana inizia a piacermi. Abbiamo calciatori importanti per raggiungere la salvezza”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha commentato i nuovi arrivi in casa granata esperimendo una certa soddisfazione a riguardo: “Questa Salernitana inizia a piacermi. In rosa abbiamo elementi con qualità importanti, tali da raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Foto: sito ufficiale Salernitana