Nicola: “Ottima partita fino al 2-0, poi siamo calati e la qualità della Juve è venuta fuori”

L’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il ko per 4-0 in Coppa Italia contro la Juventus: “Ottima partita fino al 2-0, poi non siamo un po’ calati e la qualità della Juve è venuta fuori. Abbiamo onorato al meglio la Coppa Italia, davanti avevamo un’ottima squadra e mi dispiace perché nel primo tempo potevamo trovare il vantaggio. I ragazzi hanno dato tutto, qualcuno deve crescere ed era giusto vedere anche chi gioca meno perché abbiamo bisogno di tutti”.

Poi ha proseguito: “Dobbiamo creaci dei numeri che non abbiamo ancora. Per farlo, dobbiamo creare occasioni ed essere abili a sfruttarle. Siamo ambiziosi e umili, fino al 2-0 abbiamo dimostrato di avere idee e voglia di onorare l’impegno. Poi un po’ siamo calati e abbiamo rischiato. Accetto il verdetto”.

Infine: “Noi non abbiamo ragionato così. Stasera siamo venuti qua sapendo di dover fare qualche cambio per tenere tutti sul pezzo, ma anche con l’intento di crederci e fino al 2-0 l’abbiamo dimostrato. Dopo non siamo riusciti in quello che volevamo, ma il Cagliari è venuto qui per giocarsela e l’ha fatto”.

Foto: Instagram Cagliari