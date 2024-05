Nicola: “Orgoglioso dei miei ragazzi. Concentrati fino alla fine, sarà una lunga lotta per la salvezza”

Davide Nicola, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 0-0 dell’Empoli contro il Frosinone.

Alla fine è arrivato un punto. Rimpianto per il finale?

“Intanto parto dalla considerazione che sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Tensione gestita bene. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, infatti tra caldo, contrazione e molti duelli, devo dire che i ragazzi hanno cercato di vincere fino all’ultimo. Il risultato è giusto. Ora abbiamo 270 minuti davanti da affrontare bene!”.

Avete rischiato poco, altro aspetto positivo di questa gara?

“Certamente. In questa settimana abbiamo avuto qualche situazione complicata. Importante il recupero di Ismajli e spero anche di recuperare gli altri. Non era facile ma la squadra ha giocato da squadra. Speravamo di fare i 3 punti. Devo dire che Caputo e Niang stanno crescendo. Dobbiamo continuare così e credere in quello che stiamo facendo”.

Numeri in fase offensiva non soddisfacenti, cosa ne pensa?

“Come mole di gioco siamo soliti fare bene. Oggi era una partita diversa con più attenzione a non concedere molto agli avversari. Soulé oggi è stato ben controllato ma anche loro sono stati bravi a controllare noi. Cercheremo di migliorare ancora”.

Dall’alto della sua esperienza cosa sta provando a trasmettere ai suoi ragazzi in questo momento?

“L’esperienza di squadre che lottano per certi obiettivi. L’aspetto fondamentale è parlare ai ragazzi e far capire loro gli elementi determinanti per restare concentrati da qua alla fine. Ogni partita diventa determinante adesso e devi cercare di portare a casa qualcosa con lo spirito di chi rimane concentrato ma si prende anche dei rischi a volte. Continuo a dire ai miei ragazzi di lavorare come stanno facendo. I numeri sono sotto gli occhi di tutti, faremo i conti alla fine”.

La sensazione è che con l’ Udinese sia la gara determinante. Come la vede lei?

“Dipende da come arrivi a quella partita. Può darsi che lo diventi anche prima. Come sta dimostrando il campionato si possono fare punti con tutte e noi dobbiamo concentrarci sui noi stessi. Gli altri li guardi quando dipende anche da loro il tuo destino”.

Foto: twitter Empoli