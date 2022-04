Nicola: “Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, non meritavamo di perdere”

Amaro in bocca per Davide Nicola al termine della gara persa con il Torino. Queste le parole a Sky Sport: “Accetto, incasso la sconfitta peraltro immeritata. Abbiamo prodotto cinque o sei occasioni da gol, il nostro demerito è stato non realizzarle. Allo stesso tempo la squadra ha cercato di giocare, di battagliare, ha reagito dopo la ripetizione del rigore. Alla fine secondo me, per i numeri in campo, forse il risultato più giusto sarebbe stato il pari. Stasera non credo che la Salernitana avesse meritato di perdere. Ciò che secondo me si vede, parlo della mia gestione, che la squadra è viva, ha voglia di proporre gioco e lottare. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi stasera perché hanno dato tutto e di più. Devi migliorare nella concretezza. La gestione del modo di stare in campo era già accaduto. Noi proponiamo due modi di stare in campo a seconda dell’avversario”.

FOTO: Twitter Salernitana