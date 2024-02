Nicola: “Non ha senso parlare di finale con la Salernitana, è una squadra con dei valori”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Empoli, Davide Nicola, ha così parlato in vista della sfida contro la Salernitana: “Per me non ha senso parlare di luoghi comuni come partita decisiva, una finale, la partita della vita. Noi stiamo costruendo una rincorsa, a me interessa la costruzione di questa rincorsa. Credo fortemente nel lavoro e nei dati raccolti sui miglioramenti che stiamo avendo. Per noi è un altro gradino per cercare di scontrarci con un avversario che ha dei valori”.

Foto: Instagram Empoli