Nicola: “Non è tutto da buttare. Ai tifosi dico che l’impegno sarà massimo per raggiungere gli obiettivi”

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 5-0 a San Siro contro l’Inter.

Queste le sue parole: “L’Inter non è a caso in quella posizione in classifica, nelle due partite precedenti avevamo dato buone risposte e anche stasera i ragazzi avevano cercato di fare quello che avevamo preparato, ma forse noi rispetto alle altre due partite non abbiamo avuto quell’energia nervosa, quella qualità che abbiamo anche in casa. Non mi spavento, so dove sono venuto e dove voglio arrivare. E da questo punto di vista non trovo un’altra strada se non quella di fare il proprio gioco, recuperando palla in maniera aggressiva”.

Sulla partita: “Fino al primo gol abbiamo fatto molto bene, anche se voglio più convinzione ancora. Sarebbe bello passare in vantaggio, per vedere se le altre squadre mantengono l’unione e la compattezza. Il secondo gol allo scadere ci ha dato fastidio a livello mentale. Nel secondo tempo siam partiti bene ma progressivamente dopo il terzo gol abbiamo perso compattezza. Ma non sono scontento, non è tutto da buttare e voglio che la mentalità sia sempre uguale. Voglio che la gente di Salerno capisca che stiamo cercando la strada giusta e credo che col lavoro possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto: Twitter Salernitana