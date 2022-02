Nicola: “Non credo di essere uomo da imprese impossibili. Se sono qui è perché ci credo”

Davide Nicola, nuovo allenatore della Salernitana, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Milan: “Mi sono piaciute tante cose. Ero arrivato da poco, quindi avevo qualche dubbio. Io credo che questo sia l’atteggiamento giusto. Senza questo tipo di impostazione è difficile fare qualcosa di straordinario. Non eravamo nella condizione migliore per diversi giocatori. Ho detto loro che non mi interessa quanto duriate, ma in quel tempo che giocate dovete dare il massimo e fare la differenza. Io voglio credere nella salvezza. Sono qui per le tante persone affermate con belle idee e bei valori. Sono felice di lavorare per il mio presidente e il mio direttore. Ho voglia poi di provare a fare qualcosa di diverso, con una mentalità più consona alle mie idee. Io non credo di essere uomo da imprese impossibili. Io ritengo che la classifica sia chiara, che questa squadra possa avere un solo modo per sentirsi viva e capace. Cioè giocare in maniera aggressiva, con un modulo che a me piace e in altre circostanze non ho potuto utilizzare. Se sono qui è perché ci credo”.

FOTO: Twitter Salernitana