Nicola: “Non ci sentiamo inferiori alla Juve. Il derby trasmette elettricità, può succedere di tutto”

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Juventus:

Cosa dirà ai giocatori prima di entrare in campo?

“E’ una partita piacevole da giocare, vogliamo scendere in campo. Rappresenta la città, è una gara sentita diversamente. L’abbiamo vissuta bene, abbiamo lavorato bene e c’è curiosità, è la mia prima volta. Abito vicino a Torino, chi ha questi colori come passione basta un cenno e si capisce che è qualcosa di bello da vivere. Chi tifa per l’altra parte, c’è un distacco superiore rispetto ad altri momenti. Non vi dico cosa dirò ai miei ragazzi perché non abbiamo ancora parlato, faremo ancora qualcosa domani. Cercheremo di dare il massimo, mi interessa questo. E serve la voglia e il piacere di confrontarsi”.

Come stanno gli infortunati e chi è rientrato dalle Nazionali?

“Sono tornati con gratitudine, è normale sia così. Ma non li abbiamo potuti vivere in queste due settimane. Li valuteremo, vedremo chi è al top e chi ha qualche problemino”.

Era il suo sogno questo derby?

“Mi piace immaginare ciò che faccio e poi metterlo in campo. E’ un senso di elettricità, non vedo l’ora che l’arbitro fischi. Partirei adesso, ho grande passione per questo lavoro”.

Come sta Nkoulou?

“Voglio convocarlo, anche se non potrà giocare: è stato a lungo con il Covid, gli serve un percorso di ri-allenamento e valutazione della forma fisica, oltre a esami post-Covid. Per me è un giocatore importante, la mia idea è portarlo per fargli assaggiare il clima e l’adrenalina”.

E’ un’occasione da non perdere, considerando il momento della Juve?

“Ho rispetto per gli avversari, è un valore fondamentale. E loro nel corso degli anni hanno dimostrato grandi qualità. Se sono primi, terzi o quarti si sono consolidati nel tempo: tu scendi sempre in campo per vincere. E’ giusto non sentirsi inferiori, non siamo inferiori: se lo siamo, lo siamo stati per il percorso. I punti determinano qualità espresse, in singola partita può avvenire di tutto. E noi lo cerchiamo in ogni gara”.

Foto: sito Torino