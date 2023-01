Nicola: “Non c’è stata squadra in campo. Abbiamo regalato troppi gol, ci metto la faccia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha così analizzato la sconfitta contro l’Atalanta per 8-2: “Non sarebbe credibile fare analisi, abbiamo sbagliato atteggiamento. Non siamo stati squadra in campo. Non mi interessa il vantaggio dalla terzultima, mi spiace profondamente per i tifosi perché possiamo fare molto meglio. Troppi gol regalati in modo superficiale, c’è stato poco di tutto. Dobbiamo metterci la faccia per non aver fatto una prestazione adeguata. Bisogna parlare poco e lavorare parecchio. Non siamo riusciti a mantenere elevato il livello di umiltà, tutte le situazioni subite ce le siamo create noi mettendoci molto del nostro. Quando fai questo tipo di prestazioni senza la giusta attenzione devi fare una profonda autocritica senza perdere la voglia di migliorarsi attraverso il lavoro”. Infine: “Starei zitto, ascoltando e accettando le critiche. I nostri tifosi sono venuti in 2mila quando abbiamo vinto contro la Lazio”.

Foto: Twitter Salernitana