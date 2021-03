Nicola: “Niente da perdere contro l’Inter. Il caso Lazio-Torino? Penso solo al mio lavoro”

Il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter:

La sconfitta di Crotone come va letta?

“E’ stata commentata e già chiusa. C’erano tante problematiche, questa settimana invece è stata “tipo”: dobbiamo ritrovare ritmo, non abbiamo fatti passi indietro anche se non siamo stati molto precisi”.

Recupera qualcuno per l’Inter?

“Belotti ha fatto solo un allenamento, rientra lui ed esce Rincon per squalifica rispetto a Crotone. Vogliamo riprendere il ritmo che avevamo”.

A livello di testa, che partita sarà?

“Non c’è niente da perdere, ma è un’opportunità. Non c’è differenza tra Inter, Sassuolo o Real Madrid. Penso solo a domani e alla possibilità di risultare tosti e sfacciati, con voglia di trarre il massimo”.

Come si ferma l’Inter?

“Non sono lì per caso, è tosta per tutti. Noi dobbiamo avere fame di poterci confrontare contro la prima. Abbiamo bisogno di credere in tutte le partite e di ottenere il massimo”.

Come giudica la decisione su Lazio-Toro?

“Non mi occupo di ciò che non mi compete: è un compito del giudice sportivo e della società. Io penso solo al mio lavoro”.

