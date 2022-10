Nicola: “Mi sento in discussione? Lo sono da 30 anni. Conosco questo mondo, giusto sia così”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, il tecnico della Salernitana, ha parlato anche della sua posizione in panchina: “Mi sento in discussione? Mi metto e mi mettono in discussione da 30 anni. Da 12 anni faccio l’allenatore, conosco questo mondo. Tutti sanno che lavoro sia stato fatto fino ad oggi, allo stesso tempo sono il primo a voler migliorare giorno dopo giorno. In ogni progetto tecnico-tattico c’è sempre un confronto pre e post partita. Parlo ogni giorno con l’area medica, la dirigenza sportiva e presidenza. E’ giusto che sia così, in questo posto sto da Dio e so quanti margini di miglioramento abbiamo. Le autocritiche non devono essere spietate e non bisogna fare drammi”.

Foto: sito ufficiale Salernitana