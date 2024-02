Nicola: “Mi aspettavo questo inizio scoppiettante? Credo esclusivamente nel lavoro, sono un martello. Sentiamo la partita con la Fiorentina”

Il tecnico dell’Empoli Davide Nicola è intervenuto poco fa in conferenza stampa per presentare il derby toscano con la Fiorentina, in programma domani al Castellani alle ore 15. Di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti:

Si aspettava questo inizio scoppiettante?

“Quando inizio mi aspetto sempre di lavorare duro e vedere le verifiche durante le partite. Non mi aspetto punti o una certa crescita perché quelli dipendono dalla situazione. Io credo esclusivamente nel lavoro, sono un martello. L’aspetto emotivo, i compiti che hanno in campo, inserire cose nuove, io martello su questo.”

La gara di domani è un derby, quanto è importante?

“Sono a conoscenza che la partita è sentita dal punto di vista emotivo, sicuramente in questo ambiente a me interessa la partita di domani. Io sono concentrato sul nostro percorso, le partite sono tutte sentite vorrei che fosse così per tutti.”

Quali sono i punti di forza della Fiorentina?

“Noi giochiamo contro la Fiorentina e ciò ci ha permesso di concentrarci su di loro. Sono nelle prime posizioni per tanti numeri, sono molto capaci negli attacchi laterali, sono primi nei tagli dentro e fuori, sanno anche ripartire. Hanno un ottimo palleggio e uno stile di gioco particolare, è una squadra che un gioco posizionale importante e molte qualità.”

Cosa si porta dietro dalla partita con la Salernitana?

“La partita con la Salernitana è già passata, esiste solo l’oggi. Oggi sono consapevole che il lavoro e l’attenzione sono importanti per una partita così stimolante. Per me conta solo la Fiorentina.”

