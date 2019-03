Nicola e l’Udinese, un matrimonio durato 15 gare: i numeri

L’avventura di Davide Nicola all’Udinese è finita anzitempo. Subentrato sulla panchina friulana al posto di Julio Velázquez, il tecnico piemonte bagna il suo esordio con una vittoria contro la Roma di Di Francesco, anche lui esonerato. Il cammino dell’ex Crotone però non si rivela entusiasmante e nelle seguenti 5 giornate accumula solamente 3 punti. Il bilancio complessivo di Nicola in bianconero conta 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Numeri che hanno spinto la proprietà friulana ad esonerarlo dalla guida tecnica, per non rischiare di incappare in un’inaspettata retrocessione. Le ultime sconfitte contro Juventus e Napoli sono costate care all’ormai ex allenatore dell’Udinese, con la famiglia Pozzo preoccupata per l’atteggiamento di un gruppo che non sembrava più recepire i messaggi del suo tecnico. Ora i bianconeri contano un solo punto di vantaggio sul Bologna terzultimo, ma con una gara da recuperare.

Foto: sportfair