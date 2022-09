Nicola: “L’inizio è ottimale, è un piacere lavorare con Iervolino. La Juve? A Torino con coraggio”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Per capacità e abilità è una squadra che ha determinato l’85% dei campionati, hanno una mentalità importante e sono abituati a giocare anche tre volte a settimana. La rosa è forte e può interpretare diversi ruoli: dal 4-4-2 al 4-3-3 passando al 3-5-2. Ho visto la partita contro il PSG, sul piano tattico ho notato cose interessanti da una parte e dall’altra. Hanno la forza per mettere in difficoltà chiunque. La Salernitana deve fare la corsa su sè stessa, per acquisire un certo tipo di mentalità bisogna essere pronti anche quando giochi in stadi di questo genere contro avversari altamente competitivi”.

Ci potrebbero essere novità di formazione?

“Giochiamo domani sera e cercherò di capire se il mio amico Allegri fornirà qualche informazione maggiore. Ho le idee chiare, abbiamo provato molte cose e i cinque cambi consentono di modificare in corso d’opera il 50% dei giocatori di movimento. Chiunque sarà convocato è pronto per scendere in campo. Poco importa e nulla cambia se dall’inizio o nella ripresa. Quello che conta è l’interpretazione, su alcune situazioni c’è davvero tanto da lavorare e aver avuto una settimana a disposizione è stato importante”.

Andare a Torino contro la Juventus con la voglia di giocare senza essere sconfitti a priori è già una vittoria?

“Abbiamo una chiara strategia di gioco, in alcuni frangenti della partita voglio vedere una Salernitana offensiva che accetti l’uno contro uno anche contro avversari di grande qualità. Lo ripeto: dobbiamo crescere molto, i miei calciatori non devono mai perdere la voglia di apprendere e di mettere in pratica ciò che proviamo giorno dopo giorno”.

Iervolino ha detto che Nicola è da top club

“Mi fa piacere abbia detto queste cose, è una gioia ma anche una responsabilità. Una cosa è certa: c’è stima tra tutti i componenti del gruppo lavoro. Ed è bello lavorare con un presidente di questo livello”.

Foto: sito Salernitana