Nicola: “La squadra ha un ottimo atteggiamento. Non vogliamo adattarci all’avversario”

Le parole in conferenza stampa di Davide Nicola, alla vigilia della sfida col Venezia, scontro salvezza fondamentale.

Sulla partita col Venezia di tre anni fa: “A me non interessa, anche perché parliamo di una gestione diversa- Per noi arriva un’altra partita, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e poi fare le nostre valutazioni”.

Sul ritiro: “C’era l’esigenza di allenarsi subito dopo una partita probante e di riposare di conseguenza. I ragazzi hanno un ottimo atteggiamento e mi piace. Mancano tre partite alla fine del girone do andata e dovremo cercare di fare più punti possibile”.

Sulla sfida: “Dobbiamo fare il nostro percorso senza guardare al passato, guardare sempre avanti verso il nostro obiettivo. Dobbiamo trovare qualità ed equilibrio. Per quanto mi riguarda non ci si dovrebbe mai adattare all’avversario. Abbiamo la nostra identità, lo stesso Venezia lo fa, così come tutte le squadre. Difesa a tre o a quattro, cambia la costruzione del gioco e del passaggio. E’ una questione di sorprendere l’avversario. Per arrivare ad un obiettivo bisogna scegliere una strada e perseguirla. Lo sviluppo del gioco lo facciamo già bene, ma dobbiamo aumentare la qualità e lo potremo fare con il tempo”.

Foto: Instagram Cagliari