Nicola: “La squadra deve continuare a lottare, ancora non è finita”

Il tecnico del Genoa dopo la vittoria contro il Lecce nello scontro salvezza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste alcune delle dichiarazioni di Davide Nicola: “Faremo sempre fatica così come la faranno i nostri avversari. Ci sono partite dove meritavamo di più, come con Napoli, Udinese e Brescia. Abbiamo avuto tanti scontri diretti e non siamo stati al top, oggi invece è stata una partita in cui siamo stati abili ad adottare le nostre strategie, cercando il fraseggio tra le linee. La vittoria di oggi ci dà un vantaggio, ma non è ancora finita. Il Lecce avrà Brescia e Udinese in calendario, noi il derby e poi l’Inter. Sono consapevole che dovremo fare punti e giocare con la voglia di salvarci”.

Foto: profilo twitter Genoa