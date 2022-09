Nicola: “La Salernitana investe sul settore giovanile. Ma partiamo da zero, ci vorrà del tempo”

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, Davide Nicola ha parlato anche del progetto del nuovo settore giovanile. L’allenatore della Salernitana, in particolare, ha spiegato: “C’è ambizione, la società ha fatto investimenti. Ricordiamoci, però, che si parte da zero e ci vorrà del tempo. Il settore giovanile è sempre serbatoio della prima squadra, come noi abbiamo già Motoc e Iervolino e questo ci fa veramente piacere”.

Foto: Twitter Salernitana