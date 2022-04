Nicola: “La Salernitana è ‘risorta’ già da un po’. Voglio una squadra che se la giochi su ogni campo”

Scontro salvezza per la Salernitana che domani affronterà la Sampdoria. Queste le dichiarazioni alla vigilia di Davide Nicola: “Non voglio essere blasfemo, ma credo che la Salernitana sia risorta già da un po’. Non voglio fare troppe chiacchiere, c’è la necessità di mettere in difficoltà ogni avversario e su tutti i campi. Una squadra che ci creda fino alla fine. La prestazione di Roma non è stata accompagnata dal risultato, ma resta una prestazione di ottimo livello. Sono orgoglioso delle prestazioni che stiamo facendo, a Roma ho visto una squadra tosta e desiderosa di tornare a casa con un successo. Ci stiamo girando intorno, manca solo l’ultimo step. Non vediamo l’ora di trasformare le prestazioni in punti, la nostra classifica e tutto l’ambiente ne hanno assolutamente bisogno”.

FOTO: Sito Salernitana