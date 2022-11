Nicola, la risposta con i fatti a chi aveva provato a mandarlo via

Meno di un mese fa Davide Nicola era diventato un grande problema per la Salernitana. Chissà perché. Certo, una brutta sconfitta in casa del Sassuolo, 5 gol sul groppone e una prestazione da dimenticare in fretta. Ma un pomeriggio tremendo non poteva cancellare quanto aveva fatto, compresa la miracolosa salvezza della scorsa stagione. E sembrava un concetto molto prevenuto da parte di chi stava provando a mandarlo via. Per fortuna della Salernitana chi avrebbe dovuto dare il via libera, il patron Iervolino, ha sempre resistito a qualsiasi tentazione. Oltretutto circolavano (oppure erano già stati contattati?) nomi improponibili, quasi come se fosse una ripicca personale oppure chissà cosa. Alla fine Nicola ha risposto con i fatti: si giocava tutto contro il Verona e ha vinto. Poi ha continuato, l’impresa in casa della Lazio gli ha permesso di chiudere in modo trionfale il mese di ottobre. Con tanti saluti a chi aveva pensato di mandarlo via senza un perché.

Foto: Sito ufficiale Salernitana