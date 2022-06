Nicola: “Io resto a Salerno. Sabatini? Il suo lavoro è stato fondamentale”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Davide Nicola che si è soffermato sul suo futuro alla Salernitana: “Il giorno dopo la salvezza ho incontrato il presidente: stiamo definendo gli ultimissimi dettagli, non ci sono problematiche. Dopo rinnoveremo per ripartire. E poi: perché non ripartire? Mi piacciono il contesto, le persone e la possibilità di costruire qualcosa di diverso” Il tecnico ha espresso parole di elogio nei confronti di Sabatini: “La sua presenza è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare. È un uomo autentico e di grande credibilità. I tifosi hanno parlato di miracolo, ma è una parola abusata e non la condivido: c’è stata la sua capacità di portare giocatori forti e funzionali in poco tempo e un grande lavoro di sinergia. Senza Sabatini non so se i calciatori sarebbero venuti a Salerno: è stato fondamentale”

Foto: Twitter Salernitana