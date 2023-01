Nicola in conferenza: “Nicolussi Caviglia ha qualità interessanti”

Alla vigilia di Salernitana-Torino, Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto per la sua squadra. Così il tecnico dei campani ha commentato: “Nicolussi Caviglia si è messo subito a disposizione della squadra, ha dimostrato di essere molto motivato e di avere qualità tecniche interessanti. Domani rientra anche Candreva dalla squalifica e per noi rappresenta una risorsa importante”.

foto: profilo Twitter Salernitana