Nicola: “Impresa straordinaria, successo dedicato ai tifosi. Ci ha infastidito non averli”

L’allenatore della Salernitana Davide Nicola è intervenuto a Sky dopo la vittoria in rimonta per 3-1 sulla Lazio: “Abbiamo fatto mezzora buona, mancava il tempo giusto d’attacco alla linea difensiva loro, poi è uscita la Lazio ma abbiamo saputo soffrire. Nelle partita succede questo. Sono contento per i ragazzi, hanno fatto una gara bellissima, è la prima vittoria all’Olimpico nella storia della Salernitana. La crescita di una squadra è nel percorso, abbiamo vinto 3 volte nelle ultime 4 partite”.

Sul gioco espresso: “A me piace attaccare sempre con equilibrio. Bradaric era entrato bene anche con lo Spezia, siamo contenti di lui come di Candreva e di Mazzocchi, che ormai non è più una sorpresa”.

A chi dedicate la vittoria?

“Senza fare retorica o fare il ruffiano, noi come tutti giochiamo per il pubblico. Senza noi non esisteremo. Oggi ci ha dato fastidio non averli, ma non spetta a me valutare le dinamiche ma quello che hanno fatto venerdì per noi è importante”.

Come va con Ribery?

“È un nostro collaboratore per scelta nostra e sua, è molto curioso. Ha dei compiti e lo coinvolgiamo molto. Speriamo che stia con noi a lungo”.

Foto: twitter Salernitana