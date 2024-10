Nicola: “Il Torino è una squadra con forza e idee. Zortea e Gaetano dal 1′? Vedremo”

Davide Nicola, reduce dal pareggio con il Cagliari in casa della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Torino, sua ex squadra. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

Sul Torino: “C’è sempre il piacere di confrontarsi contro squadre con grande tradizione, ed è così per tanti professionisti. Il passato è sempre importante. Il Torino ha forza, idee e non vediamo l’ora di giocare. Ho una rosa che sto conoscendo sempre di più e la sosta mi ha aiutato ulteriormente a fare questo. Ho elementi che possono interpretare diversi ruoli. Il Torino è una squadra competitiva, ma come tutte soffre di determinate situazioni, come tutte le squadre. Di certo concederà qualcosa e dovremo essere bravi noi a sfruttare quanto concesso, e quando non hai la palla dovremo essere bravi a contrattaccare”.

Le origini e il passato: “Sono originario di Torino, giocarci è stato bellissimo, anche se la parte più importante per me è stata Genova. Faccio l’allenatore, dunque, tutto il passato è importante. Ma ora sono qui”.

Su Zortea e Gaetano dall’inizio: “Vedremo. Gaetano sta recuperando condizione, così come Lapadula e Wieteska. Tutti gli altri sono alla pari. Ci attendono tre gare in breve tempo e ci saranno dei cambi. Potranno giocare dall’inizio o subentrare”.

