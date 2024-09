Nicola: “Il ritiro ci ha dato indicazioni importanti”

Domani sera si gioca Parma-Cagliari, partita che chiuderà il sesto turno di Serie A. Davide Nicola, tecnico dei cagliaritani è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della gara. Qui di seguito le sue parole.

Gli infortunati: “Saranno out Wieteska, Pavoletti, Lapadula e Jankto. Contiamo di recuperarli per la prossima settimana. Prati è recuperato, sta bene. Siamo una squadra che si deve salvare, ed abbiamo fatto dei calcoli. Non ci concentriamo sulle sconfitte, ma su noi stessi. Anche il turno infrasettimanale, assieme al ritiro, ha dato delle risposte”.

Sulla partita: “Il Parma è una squadra fortissima, dato di fatto. Costruita molto bene e che lavora insieme da tre anni, ma in questo ritiro ci siamo concentrati sul nostro modo di costruire gioco e far si che per gli avversari non sia una gara facile. La strada è quella giusta, ma dobbiamo migliorare sui dettagli, tipo chiudere le gare, così come sulle letture delle trame di gioco e non perdere l’equilibrio. “Il Parma ha maggiori strategie di gioco, sa rallentare il gioco dell’avversario. Sa anche portare pressione direttamente sul portiere. Ci sono dei pro e dei contro che abbiamo cercato di valutare, noi continuiamo a lavorare sulle nostre strategie”.

Coppia d’attacco: “Senza Pavo e Lapadula le scelte saranno più o meno obbligate. La squadra ha alternative e idee. Gaetano? Non è al top, ha bisogno di tempo per rimettersi in linea con il resto della rosa. Non ci vorrà tanto”.

