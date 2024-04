Nicola: “Il pareggio sarebbe stato più giusto. Dobbiamo prenderci questo punto altrove”

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo il ko contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Siamo partiti molto bene. Siamo dispiaciuti e arrabbiati, sono partite più sporche dove il livello di aggressività è elevato. Dobbiamo accettare il risultato e rimboccarci le maniche, per poi andare a prendere questo punto da altre parti. In alcuni momenti dovevamo essere più attenti”.

Sono mancate le occasioni create? “Abbiamo avuto delle occasioni su angolo, anche loro sono stati pericolosi sui calci piazzati e ci hanno messo in difficoltà. L’Empoli ha fatto la sua partita, sarebbe stato più giusto il pareggio e andiamo avanti”.

Caprile in crescita di consapevolezza? “La squadra in generale. Abbiamo affrontato questo incontro fuori casa giocandocelo fino in fondo, sapendo che sarebbe stata dura anche a livello ambientale. Dobbiamo adattarci su ogni campo. Ci dispiace per il gol subito all’ultimo, a volte li fai e altre li prendi. Dobbiamo prendere quello che ci serve da questa partita e andare avanti”.

Con i cambi voleva dare una sterzata? “Noi vogliamo sempre vincere le partite. Chi è uscito aveva speso molto, chi è entrato ha dato il suo contributo e noi abbiamo tanti giocatori che possono farlo. Questa è una partita che si poteva decidere su un episodio, facciamo ammenda e cerchiamo di riprenderci questo punto”.

La salvezza passa anche dal condottiero Nicola? “Io devo fare la mia parte e i ragazzi la loro. Le partite sono ormai molto dure e noi dobbiamo cercare di essere convinti come stiamo facendo e migliorare sui dettagli della singola partita”.

