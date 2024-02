Nicola: “I ragazzi stanno crescendo. Ero convinto di riprenderla e ribaltarla”

Davide Nicola, tecnico dell Empoli, ha appena terminato di commentare in conferenza stampa il pareggio per 1-1 nel derby toscano con la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come aveva preparato la partita ed è soddisfatto della prestazione?

“Parto da una considerazione importante. Non è scontato quello che stanno facendo i ragazzi, oggi la partita era complessa perché la Fiorentina è una squadra di qualità e difficile da leggere. Sono riusciti a cambiare dove stavamo facendo fatica, volevamo chiudere le loro linee visto che sono bravi a inserirvisi. C’è però ancora da fare.”

Come vede la crescita della squadra?

“I ragazzi stanno crescendo. Abbiamo preparato bene la partita, dobbiamo chiaramente la condizioni in tanti momenti della partita e la capacità di leggere le situazioni. Non perdiamo la bussola, ed è una qualità. Tutto il resto sono una conseguenza del lavoro che stiamo facendo in allenamento.”

La squadra è entrata nel secondo tempo con un piglio diverso.

“Io ero convinto di riprenderla e ribaltarla. Davanti c’era una squadra importante, so come lavorano i ragazzi. A loro chiedo di non guardare il risultato.”

