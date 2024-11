Nicola: “Giusto il pareggio, ma serve più cattiveria. Il rigore lasciato da Mina a Piccoli? Yerry ha doti umane importanti”

Altro punto per il Cagliari, che grazie al pareggio in extremis contro il Genoa si tiene a due punti di distacco dalla zona retrocessione, aspettando gli esiti delle gare delle concorrenti. Il tecnico Davide Nicola ha parlato a DAZN, analizzando la gara.

“Credo che le squadre che lottano per stare in categoria abbiano tutte gli stessi problemi. È chiaro che qualche gol di troppo si prende ma è anche vero che riprendersi dallo svantaggio è un fatto da non sottovalutare. Spiace che prendiamo gol sempre nei momenti migliori. Fare campionati tranquilli per chi lotta per la salvezza credo sia impossibile. Ci sono momenti in cui arrivano i risultati in funzione del gioco che stai producendo, altri in cui non sempre è così. Abbiamo giocatori giovani che stanno sperimentando la titolarità in serie A e quindi bisogna avere pazienza e dare loro tempo. Sicuramente dobbiamo migliorare ancora”.

Sul gesto di Mina, che ha lasciato a Piccoli l’onere di calciare il decisivo rigore del pareggio: “Yerry ha delle doti umane importanti. Abbiamo tanti rigoristi e Yerry magari nel finale era stanco e Piccoli gli ha chiesto il rigore, è andata bene così. L’ha calciato con freddezza e personalità”.

