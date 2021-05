Nicola: “Giocatori in condizioni ottimali. Il mio futuro? Se potrò cominciare dall’inizio è per ciò che faccio adesso”

Intervenuto in conferenza stampa, Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato della sfida di domani contro il Milan: “Abbiamo avuti tanti avversari tosti, il Milan è una squadra qualitativa e in forma. Giocano in maniera rapida con elementi in attacco di grande valore tecnico, i terzini supportano l’azione. Come si ferma? Ci stiamo lavorando, oggi ultimo allenamento. E faremo la conta di chi siamo. Chi giocherà e chi subentrerà, la partita è da costruire strada facendo. Convivenza Sanabria-Belotti? Siamo partiti con Zaza-Belotti con più frequenza perché Sanabria ha avuto il Covid, poi tutti possono interscambiarsi. Le caratteristiche dei giocatori si prestano a questo tipo di gioco. Oggi verifico lo stato di forma di tutti, dobbiamo avere bisogno dei cinque cambi”.

Sulla salvezza: “Sappiamo di dover fare un tot di punti per salvarci: anche ciò che faranno gli altri avrà un peso specifico, desideriamo al 100% raggiungere l’obiettivo. In ogni partita ci sono difficoltà emotive, ma alla fine nulla è mai finito. E il nostro campionato non finisce domani. Tutti i giocatori sono in condizioni ottimali, cerchiamo di valutare tutte le componenti. Da marzo scorso ad oggi, i ragazzi hanno dovuto subire una sospensione di tanti giorni. E soltanto giocando si ritrova la forma migliore”.

Sul suo futuro: “Ho già avuto esperienze di questo tipo e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Non mi è mai passato per la testa in questo periodo di pensare a iniziare una stagione con una squadra, il mio futuro è il presente. Non dedico un pensiero a qualcosa che sfugge al mio controllo: se potrò cominciare dall’inizio, è per ciò che faccio adesso. Non sono misurabili la forza mentale o le emozioni, non saprei cos’altro aggiungere”.