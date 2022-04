Nicola: “Giocando così ci saremo fino alla fine, sono fiducioso”

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha palesato la propria soddisfazione nonostante la sconfitta patita contro la Roma: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi, questa squadra continua a crescere in maniera esponenziale e ciò mi fa ben sperare per giocarci le nostre chance fino alla fine. Dobbiamo sempre avere l’ardore che stiamo mostrando, coraggio e capacità di leggere le partite. Oggi avremmo dovuto segnare il 2-0, così da chiudere la partita, non è stato fatto ed è un demerito. La squadra ha dato tutto e sono contento che i tifosi abbiano visto una compagine combattiva.

Il centrocampo ha qualità, con giocatori poco conosciuti ma a mio avviso bravi. Oggi sarebbe stato importante portare via punti contro un grande allenatore e una grande squadra come la Roma. Se continuiamo con questa qualità ed energia sono fiducioso per le ultime partite di stagione. Ranieri e Ribery? Mi hanno chiesto il cambio perché avevano dato tutto, anche l’uscita di Mazzocchi ed Obi ha pesato. Ho dovuto cambiare tatticamente, ma in questa squadra tutti gli effettivi sono utili. Alcuni singoli sono più avanti, altri devono crescere per mentalità e lavoreremo per questo. Non abbiamo alternative se non acquisire mentalità e identità, finora abbiamo giocato contro squadre importanti. Possiamo migliorare ancora. Da domani dobbiamo resettare tutto e pensare alla prossima. Ci basta una vittoria per sbloccarci“.

Foto: sito ufficiale Salernitana