Nicola: “Già accantonata la vittoria a Parma, con la Juve non ci diamo per vinti”

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juve delle condizioni della sua squadra e delle inerzie positive generate dalla bella vittoria a Parma.

La vittoria col Parma: “Vincere fa sempre piacere, ma è una gara già accantonata come tutte le altre: Abbiamo un impegno difficile davanti a noi, dobbiamo pensare a questo. Non abbiamo fatto niente di diverso: nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo tradotto la mole di lavoro in più goal. Ma, ripeto, non abbiamo fatto una partita diversa dalle altre, salvo quella contro l’Empoli”.

La Juventus: “Sarei felicissimo di uscire con un risultato positivo. L’avversario è fortissimo, ma noi non ci diamo per vinti. Cercheremo di dare tutto noi stessi e fare la nostra gara. Non siamo la Juventus. Andiamo convinti di esprimere noi stessi anche se non sarà semplice, un collettivo importante e non hanno mai subito gol in campionato”.

Prati e Felici: “Ognuno ha il proprio processo e timing di crescita. Questo gruppo è stato provato durante le gare, a volte ci sono stati infortuni che ne hanno limitato l’utilizzo. Felici? Deve completare l’adattamento alla categoria, deve sfruttare le occasioni a disposizione”.

Viola e Gaetano: “Viola sta lavorando bene, è molto intelligente tatticamente. Possono giocare insieme, in determinate circostanze”.

