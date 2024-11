Nicola: “Favoriti col Verona? Loro hanno ottenuto 4 vittorie, noi no”

Le parole di Davide Nicola, tecnico del Cagliari, nella conferenza stampa alla vigilia del match salvezza contro il Verona.

“Vorrei vincere sempre, è ovvio. Ci sono momenti in cui anche il pareggio ti soddisfa, perché hai dalla tua parte anche la prestazione. Ogni punto è importante per il raggiungimento dell’obiettivo. Nessuna partita al momento sarà decisiva, ce ne sono alcune, però, che ti consentono di prendere slancio, tipo quella di domani. Dobbiamo essere più bravi nella transizione. più veloci nel leggere l’azione. Subiamo goal perché spesso siamo in ritardo su queste letture. Noi domani favoriti? Io voglio sempre controllare la gara. Iniziamo sempre con l’intento di colpire l’avversario. Il concetto di favoriti è divertente: che significa partire favoriti? Il Verona ha ottenuto 4 vittorie, noi no. Dobbiamo ambire alla prestazione e all’approccio determinante sulla gara stessa. La gestione? E’ un termine che non mi piace. Dobbiamo saper leggere la gara, non gestirla. Dobbiamo essere bravi nei momenti di medio o bassa intensità. Dobbiamo essere maniacali nella gestione dei dettagli. Io voglio favorire me stesso, voglio che la squadra sia consapevole di poter portare a casa la gara. Il livello mentale e fisico è fondamentale”.

Nicola parla poi del rientro di Jankto e di Zortea: “E’ difficile portare avanti tutti sulla stessa linea. Jankto è un esterno su ambo le fasce, ma nasce mezz’ala. Non per tutti è possibile essere al centro del progetto, ma lui fa bene a non rallentare il suo processo di lavoro. Nel momento in cui toccherà a lui dovrà sfruttare l’occasione. Prima o poi arriverà. Zortea deve migliorare la fase di non possesso. E’ un elemento abile con entrambi i piedi, a volte non riesce a controllare la frenesia. Vuole affermarsi e sono contento di lui. Si è inserito bene nel contesto”.

Foto: Instagram Cagliari