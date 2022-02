Nicola è arrivato a Salerno: oggi il primo allenamento

Davide Nicola è arrivato a Salerno, pronto per il primo allenamento con il suo nuovo club. Il prossimo impegno sarà subito proibitivo, almeno sulla carta, contro il Milan che comanda la classifica pur con una partita in più. La svolta Nicola è arrivata nella serata di ieri, dopo che nella mattinata la Salernitana aveva deciso di esonerare Colantuono dall’incarico e dopo i tentativi a vuoto per convincere Andrea Pirlo. Da oggi comincia l’era Nicola a Salerno.

FOTO: Sito Torino