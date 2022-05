Nicola: “Domani scriveremo il finale della nostra storia. Il 7% è un qualcosa in cui crederemo fino all’ultimo secondo”

Domani appuntamento con la storia per la Salernitana. I granata vincendo con l’Udinese sarebbero matematicamente salvi. Queste le parole alla vigilia di Davide Nicola: “Domani c’è un’ultima partita e scriveremo il finale della nostra storia. Una storia che parte da quel famoso 7% di cui parlò il nostro direttore sportivo in tempi non sospetti. “Ne varrà la pena, ci vogliamo credere” mi disse il presidente quando mi ha contattato. Io ho provato immediatamente gli stessi brividi, era una sfida motivante e non ci ho pensato un secondo. Abbiamo giocato la prima partita e sono stato letteralmente travolto dalla città, dalla disponibilità dei ragazzi, dall’entusiasmo della nostra gente. Sono stati tutti straordinari. Ho spiegato loro cosa significava affrontare un percorso di questo genere. Il desiderio ha dato forza e consapevolezza. Non basta questo, ovviamente. Dovevamo creare una identità di gioco, lavorare in ogni singolo allenamento senza trascurare alcun dettaglio creando tra di noi relazioni profonde e reali che potessero fare la differenza. 7% non è percentuale che lascia molto margine all’immaginazione, è un vero e proprio salto nel vuoto. Con l’aiuto della nostra gente abbiamo già raggiunto un grosso traguardo: poterci giocare la salvezza all’ultima partita. Il 7% è un qualcosa in cui crederemo fino all’ultimo secondo, fino a quando l’arbitro non fischierà tre volte. Occorre l’aiuto di tutti, dal primo all’ultimo spettatore che verrà all’Arechi domani. Sarebbe un qualcosa di bellissimo. Mi faceva piacere fare un riassunto del nostro percorso, nel rispetto delle emozioni e delle sensazioni che abbiamo provato”.

FOTO: Sito Salernitana