Nicola: “Domani contro il Venezia non ci saranno Ribery e Ranieri”

In occasione della vigilia della delicata sfida casalinga contro il Venezia, è intervenuto in conferenza stampa Davide Nicola il quale ha iniziato il suo intervento soffermandosi sugli indisponibili: “Ribery non ha recuperato, per il resto devo consultarmi con lo staff medico perché oggi l’intero gruppo ha lavorato e cercheremo di capire chi potrà essere presente, anche come alternativa in corso d’opera. Ranieri è out”. Riguardo il partner d’attacco di Djuric, l’ex tecnico del Crotone ha dribblato la domanda rispondendo con queste parole: “Non ve lo dico. Tutti sono utili e indispensabili, anche chi entra per un solo minuto può fare la differenza. Occorre essere consapevoli al 110% che tutti sono risorse, a partire dal nostro pubblico che ci deve soffiare alle spalle. Faremo di tutto per loro, da soli non si va da nessuna parte”.

Il tecnico dei campani alle parole di Sabatini, il quale ha definito la partita contro il Venezia decisiva ha risposto con queste parole: “La partita più importante è sempre quella che dobbiamo giocare, quindi è una frase coerente con il nostro pensiero. Vogliamo continuare il nostro percorso, ma da domani sera saremo già concentrati su un’altra gara altrettanto importante. Le somme le tireremo alla fine. Occorrono tanti punti per mantenere la categoria, non basta eventualmente vincere domani. Non ho mai parlato di finali e ultime spiagge, lo sapete”.

FOTO: Sito Salernitana