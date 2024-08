Nicola: “Dobbiamo trovare subito la nostra identità per raggiungere il nostro obiettivo”

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata 0-0 contro la Roma: “Non so se il Cagliari è promosso, so che ha dimostrato di volersi giocare la partita con coraggio e idee. Poi è chiaro che la Roma come tutte le altre squadre non poteva essere al massimo, ma comunque può farti male se ha la possibilità di distendersi. Lo spirito che i ragazzi stanno dimostrando dal primo giorno è quello di una squadra che ha il piacere di stare insieme e lavorare. Abbiamo lavorato soprattutto su di noi, sapendo che per arrivare all’obiettivo dobbiamo trovare subito la nostra identità. La squadra oggi mi è piaciuta perché ha provato a giocare e non si è mai persa d’animo contro una grande squadra come la Roma. Qua c’è un gruppo storico, per un allenatore è importante avere dei giocatori con senso di appartenenza al club. Lo vedi, si percepisce, è qualcosa di coinvolgente ma abbiamo idee diverse che cercheremo di portare”.

Sul mercato: “Non è che uno non voglia rispondere a certe domande, ma per rispetto di chi c’è in questo gruppo l’allenatore non deve parlare di mercato ma solo confrontarsi con la società per capire se si può migliorare ulteriormente il gruppo che riteniamo di livello. Vedremo in corso d’opera se qualcuno avrà altre idee o se ci sarà qualcuno che potrà venire a darci una mano”.

Foto: Instagram Cagliari