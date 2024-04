Nicola: “Dobbiamo giocare con una sana pazzia. Una voglia di andare oltre certi concetti, senza fare calcoli”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Empoli, Davide Nicola, ha così parlato in vista della sfida contro il Torino: “Sarà una partita molto importante, l’ho detto ai ragazzi e lo sanno. Ne mancano otto, ma noi ragioniamo sempre sulla singola: domani giochiamo anche per primi, quindi siamo nella condizione di non doverci preoccupare di quello che fanno gli altri. Conta quello che facciamo noi, io penso che la squadra stia facendo molto. Quello dell’attacco credo sia un falso problema: i numeri di questa squadra in queste dieci partite sono state importanti, consideriamo che nelle ultime abbiamo trovato le migliori tre difende del campionato”.

Poi ha proseguito: “Domani troveremo una squadra molto difficile, molto fisica, che mi pare abbia 15 clean sheet, che non subisce gol nella prima mezz’ora e che arriva da tre anni di grandissimo lavoro fatto da Juric. Noi in dieci partite stiamo dimostrando i numeri di una squadra che non è dove ci troviamo in classifica. Voglio che i ragazzi capiscano che tutto quello che otteniamo lo otteniamo in campo, domani dobbiamo giocare con una sana pazzia, una sana voglia di andare oltre certi concetti, non fare calcoli. È l’opportunità più ghiotta di dare credito a quanto fatto nelle ultime tre partite, quando abbiamo incontrato dei mostri e l’Empoli ha dimostrato di avere una identità”.

Foto: Instagram Empoli