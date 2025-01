Nicola: “Dobbiamo essere cinici. Scuffet giocherà e sarà protagonista”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza.

Queste le sue parole: “Anzitutto vi dico che Jankto ha la febbre, Luvumbo ha iniziato a lavorare. Il mercato? Non mi interessa, in porta giocherà Scuffet e farà una grande partita”.

Vorrebbe domani giocare male e vincere?

“E’ importante dare valore a prestazione e risultato. Dovremo essere bravi a tenere in considerazione alle fasi di difesa e attacco. Fare una grande prestazione significa anche questo. Siamo consci che da noi ci si aspetta tanto, dobbiamo capire quando bisogna essere cinici, fare male, e difenderci, anche buttando via la palla”.

Si sente in discussione?

“Mi sento tale da tutta la carriera. Sono convinto che stiamo cercando di creare qualcosa di particolare sotto il profilo del gioco e della continuità. Durante la stagione ci sono momenti difficili e dobbiamo essere bravi a stare al livello degli avversari. Noi continueremo su questa strada, tutto il resto non mi interessa. Ci manca la capacità di dare valore ad ogni singola prestazione”.

Il Cagliari segna poco: è un problema?

“Notare qualcosa che non va è molto semplice. Più difficile notare ciò che va, e sono tante le cose. Non mi concentro troppo sui difetti, penso che creeremo dei numeri, ho fiducia nei miei collaboratori”.

Cosa pensa del Monza? “Conta quello che vogliamo fare noi. Devi essere costantemente abbracciato al fatto di volere il massimo. Concentriamoci su noi stessi”.

Rog potrebbe rimanere a Cagliari? “L’ho conosciuto, ma nient’altro. Domani giocheremo e ci interessa questo, poi faremo delle valutazioni. Voglio prima finire il girone di andata e poi vedremo”.

Pavoletti potrebbe partire dal primo minuto? “C’è questa possibilità. Fa parte delle scelte generali”.

Domani ci saranno tantissimi tifosi al vostro seguito.

“Vogliamo sempre di gratificare i nostri tifosi, che ci hanno anche dimostrato di essere lucidi. Ci chiedono di essere più cinici in certe occasioni. I tifosi hanno un attaccamento incredibile. La partita di Venezia dice cosa bisogna migliorare: giocando così devi portare via qualcosa. La capacità di rimanere uniti e credere in qualcosa a lungo andare fa sempre la differenza. Ho dei ragazzi molto attaccati alla causa”.

Zappa sarà uomo-mercato. Qual è la situazione di Prati?

“Zappa ha lavorato tanto e dimostrato finora il suo valore, ma a me non interessa il mercato. Prati sa cosa penso di lui, a me piace molto e ci parlo spesso. Ma essendo in cinque in quel reparto dove tutti sono molto competitivi non è facile giocare sempre. Io non cambio idea su Matteo che è un giocatore di assoluta qualità. Se non lo avessi ‘visto’ bene all’inizio dell’anno non sarebbe stato confermato”.

Foto: sito Cagliari