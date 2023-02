Nicola dirige (da sfiduciato) l’allenamento. La Salernitana torna su Paulo Sousa, pista di un mese fa, accordo a un passo

Davide Nicola sta dirigendo l’allenamento da sfiduciato, l’esonero, ormai, è stato sancito. Fatali, come anticipato ieri subito dopo la sconfitta di Verona, il risultato e la prestazione dei granata. La Salernitana ha seguito a lungo il profilo di Farioli, come anticipato nella serata di ieri. L’allenatore ha parlato con l’Alanyaspor che avrebbe dovuto trovare un sostituto e che aveva chiesto tempo. E così è tornata di moda la pista di Paulo Sousa, proposta un mese fa come anticipato da Sportitalia, con possibilità concrete di arrivare a un accordo. Secondo TuttoSalernitana l’accordo con il portoghese sarebbe già stato raggiunto.

Come anticipato a sorpresa un mese fa, Paulo #Sousa resta un nome apprezzato dalla #Salernitana nella corsa al possibile post Davide #Nicola. Resta comunque sempre calda la candidatura di #Farioli anticipata ieri da @AlfredoPedulla https://t.co/XXnCdOJRUZ — Gianluigi Longari (@Glongari) February 14, 2023

