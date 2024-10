Nicola: “Di esami di maturità dovremo superarne ancora tanti. Ci siamo sbloccati in attacco”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo la bella vittoria contro il Torino per 3-2.

Queste le sue parole: “Di esami di maturità ce ne saranno ancora molti da superare. Sicuramente abbiamo trovato una squadra piena di qualità. Il Toro mi ha impressionato per come sta in campo e per come sviluppa il gioco, oltre al suo peso offensivo. La mia squadra è stata però altrettanto brava a capire che dovevamo cambiare un paio di assetti, senza rinunciare a fare quello che avevamo provato. Nel primo tempo ad esempio Luvumbo faceva un po’ di fatica, da qui la scelta di fare la staffetta con Marin, che veniva da due partite giocate in Nazionale. È andata bene e siamo contenti”.