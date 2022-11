Nicola: “Contro il Monza siamo mancati di personalità e di coraggio”

L’allenatore della Salernitana, Nicola, ha analizzato la sconfitta pesante contro il Monza in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Ho messo come titolari i migliori in questo momento, contro il Monza siamo mancati nella personalità, non abbiamo avuto coraggio nel proporre gioco ed abbiamo perso troppi contrasti. Il nostro primo tempo è stato insufficiente da tutti i punti di vista. Con i cambi ho provato a cambiare qualcosa ma non è bastato.”

Foto: Sito Salernitana