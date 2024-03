Nicola: “Con il Milan ci vorrà un Empoli vulcanico dal punto di vista dell’energia e dell’organizzazione”

Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan.

Queste le sue parole: “Il nostro modo di lavorare non cambia a prescindere dal risultato. I ragazzi hanno già fatto qualcosa di importante, ma non dobbiamo fermarci. Il calcio purtroppo è questo, hai vinto al 95′ e abbiamo perso col Cagliari immeritatamente”.

Coraggio e sfrontatezza domani contro il Milan? “Quando si parla di squadra come il Milan non è semplice individuare i difetti, ma questo è il nostro lavoro e lo facciamo. Ci vorrà un Empoli vulcanico dal punto di vista dell’energia e dell’organizzazione. Ci siamo allenati, l’importante è fare tutto con concentrazione massima ma anche entusiasmo”.

Che tipo di fiducia deve raccogliere un allenatore che subentra come lei? “Io do fiducia al lavoro che facciamo e poi alle persone. Di conseguenza la fiducia è reciproca, determinati comportamenti hanno dimostrato che i ragazzi hanno capito dove migliorare e dove cercare un’idea un po’ diversa. Ogni settimana dico le stesse cose perché credo in quello, un piccolo passo può servire per cementare e per avere più fiducia. Ma bisogna andare avanti, la fiducia si deve guadagnare ogni singolo giorno”.

Foto: sito Empoli