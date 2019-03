Nicola: “In casa della Juve serve la gara perfetta, sarà intrigante”

Davide Nicola ha presentato così l’anticipo di domani sera che vedrà l’Udinese di scena in casa della Juve. “Io non ho molte scelte. Allegri invece non ha problemi, se non giocano Bonucci e Chiellini ci saranno Barzagli, Rugani o Caceres. Noi dovremo avere l’umiltà per fargliela sudare. Serve un atteggiamento mentale. Stryger Larsen è un guerriero, non ci sta a perdere, cerca di fare il meglio. La Juve? Visti i numeri non so quanti vantaggi ci siano, dobbiamo fare una gara quasi perfetta. Per questo è intrigante. Auguro il meglio alla Juventus in Champions, domani è la nostra. Ho esordito con una valutazione sui numeri, nessuno ha battuto la Juve in questo campionato. Giochiamo in uno stadio importante, contro una squadra che ha perso solo due di Champions e una di Coppa Italia”.

Foto: sito ufficiale Udinese