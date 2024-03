Nicola: “Bologna? Incontriamo una big, lo dicono i numeri e la posizione in classifica. Questi avversari ti obbligano a crescere”

Alla vigilia del match di campionato con il Bologna il tecnico dell’Empoli Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida ai rossoblu. Le sue parole:

Dove vi siete focalizzati nella preparazione della gara?

“Incontriamo una big, lo dicono i numeri e la posizione in classifica, il loro allenatore ha fatto un gran lavoro. Sappiamo che tipo di avversario incontriamo, abbiamo dimostrato di voler battagliare con chiunque. Ci siamo focalizzati su come giocano, sono molto organizzati e dinamici nello sviluppo del gioco, hanno un fraseggio importante e verticalizzano bene.”

Quanto sarà importante tenere la concentrazione per tutti i novanta minuti?

“Questi tipi di avversari ti obbligano a crescere, anche a Milano i ragazzi sono rimasti concentrati e hanno interpretato la partita in vari modi. Noi dobbiamo essere organizzati, ma mantenere leggerezza ed entusiasmo di esprimere noi stessi. Ci sono momenti e momenti della partita, contro qualsiasi avversario ci sono difficoltà particolari. Noi non possiamo fare una cernita delle situazioni, ma pensare che la partita sia quella che ci permetta di fare passi in avanti. La tendenza di questa squadra è quella di crescere.”

Cosa vorrebbe rivedere riproposto col Bologna?

“La concentrazione e la capacità di recuperare la palla nel minor tempo possibile. A Milano nel primo tempo abbiamo giocato una bella gara, ci è mancato il tempo di uscita e di portare la palla velocemente da una zona all’altra. Dobbiamo essere bravi a riconoscere le situazioni e lavoriamo quotidianamente su questo.”

Foto: Twitter Empoli