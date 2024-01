Nicola: “Baldanzi? Siamo contenti perché è un giocatore dell’Empoli. Non parlo di mercato coi ragazzi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Empoli, Davide Nicola, ha così parlato di Baldanzi: “Siamo contenti sicuramente per Baldanzi perché è un giocatore dell’Empoli, non è un argomento che tratto coi miei ragazzi il mercato perché siamo immersi nel lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo creare un castello, la dimostrazione è che loro ci credono. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni 11 contro 11, questa partita teneva conto di un avversario di alto livello. Sapevamo di avere contro una squadra forte in ripartenza, sui piazzati. Abbiamo cercato di lavorare per limitare i loro punti di forza e in parte ci siamo riusciti”.

Foto: Instagram Empoli