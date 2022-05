Nicola: “Avremmo voluto chiudere il discorso oggi. Il nostro sogno si completerà all’ultima giornata”

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha commentato a Dazn il pareggio con il Cagliari.

Queste le sue parole: “Tutti noi vorremmo risolvere quanto prima questo discorso e magari chiuderlo quadi stasera. Abbiamo preso la pastiglia del gol all’ultimo, ma ci sono da dire diverse cose. Intanto l’impegno era tosto, arrivava una squadra con dei valori e che lotta per la salvezza come noi. Rispetto alla partita col Venezia l’abbiamo interpretata meglio, nella ripresa essendo la terza partita in una settimana abbiamo provato a imprimere gioco. Il pareggio può essere anche considerato giusto, ma sarebbe stato bellissimo ma anche troppo facile. Il nostro sogno si completerà all’ultima partita. Ora bisogna staccare, prepararci bene e pensare alla prossima”.

Le analogie con l’esperienza di Crotone: “Ogni avventura è diversa. Questa è un’avventura straordinaria, ma diversa. Sia per il tempo, sia perché la piazza è diversa. Bisogna sempre mantenere il controllo emotivo, ma utilizzare anche le emozioni per dare valore al lavoro tecnico-tattico. Non era assolutamente facile guidare una squadra del genere, che ha delle qualità. Dobbiamo pensare alla prossima”.

Cosa fare in futuro: “I ragazzi erano giustamente amareggiati per aver preso gol a un minuto dalla fine. Mi piace dei ragazzi che pensavano di risolvere quanto prima le cose ma la rincorsa che stiamo facendo non è una cosa semplice e devono essere pronti a lottare fino alla fine. Questa lotta-salvezza è estremamente bella. Negli ultimi 18 giorni viaggiamo a una media punti incredibile, ma la cosa è partita da molto più tempo. Questi ragazzi hanno un’anima e un cuore incredibili, a volte mi tocca riportarli nella realtà. Nessuno ci avrebbe creduto pronti-via, invece è la dimostrazione che tutto è possibile. Bisogna essere mentalmente predisposti, non puoi giocare a questo gioco con la paura di perdere qualcosa. Noi ce lo stiamo costruendo da tre mesi questo qualcosa e vogliamo andare a prendercelo”.

Foto: Twitter Salernitana