Nicola alla vigilia della sfida del Cagliari contro il Lecce: “Gaetano? Non posso rispondere. Siamo tutti abili e arruolabili”

Il tecnico del Cagliari, Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Ultimo giorno di mercato. Ci sono novità sui convocati?

“Facciamo sempre dei briefing con lo staff medico dopo pranzo, poi diamo i convocati. Il Lecce? Squadra con le idee chiare, Corvino costruisce squadre con criterio. Saremo in trasferta, con un pubblico diverso dal nostro. Utilizza una difesa a 4, ma può interpretare un gioco con una punta ed un trequartista, o una mezz’ala come trequartista atipico. Difesa molto solida con Baschirotto e Gaspar, abile a giocare in verticale. Diversi elementi sanno ribaltare l’azione ed attaccare per vie laterali”. C’è qualcuno che non è al top della forma? “Siamo tutti abili e arruolabili. Qualcuno ha fatto meno lavoro degli altri, come Mina e Palomino, ma stanno crescendo. Viola prosegue con i carichi più pesanti. Tutti stanno bene e potrebbero giocare dall’inizio. Gaetano? Non posso rispondere. Non parlo di mercato prima della partita, e non abbiamo parlato con la società”. Come ha visto in settimana Makoumbou e Lapadula? “Questa settimana ho fatto i complimenti ai ragazzi perchè hanno lavorato senza distrazioni (mercato, ndr). Lapadula si allena molto bene, sarà il campo a richiedere le caratteristiche giocatori. Makoumbou ha fatto tutto il ritiro molto bene, e vedo la possiblità di poterlo utilizzare in più ruoli. Tiene troppo palla, ed io voglio un gioco più veloce, ma avrà le sue possibilità”.

