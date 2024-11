Nicola: “Aggressività e ludicità, faremo il nostro gioco indipendentemente dal modulo del Genoa”

Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita tra Genoa e Cagliari, sottolineando l’importanza della sfida:

“Affrontiamo una squadra che ha appena cambiato allenatore, quindi dovremo essere preparati al meglio: con convinzione, aggressività, lucidità e, soprattutto, cercando sempre di fare il nostro gioco”.

Il Genoa cambierà modulo?: “Non esistono mille modi per stare in campo: si parte dalle informazioni conosciute, tenendo conto delle possibili variazioni tattiche. Abbiamo analizzato la possibilità che il Genoa mantenga il suo attuale sistema di gioco o che passi a una linea difensiva a quattro, magari con un centrocampo diverso. Detto ciò, la preparazione è stata focalizzata principalmente su di noi: il nostro obiettivo è adattarci in campo, indipendentemente da come loro decideranno di disporsi”.

Foto: Instagram Empoli