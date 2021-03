Nicola: “Abbiamo una voglia matta di giocare. Con il Crotone sarà una battaglia”

Il tecnico del Torino, Davide Nicola, parla in conferenza stampa in vista della gara con il Crotone che vedrà il ritorno in campo dei granata dopo la situazione Covid.

Queste le sue parole: “Sono stati giorni impegnativi, il Covid non è una passeggiata. Ma abbiamo voglia matta di ricominciare. Mi ha fatto piacere il gesto dei ragazzi. E’ una famiglia che condivide gioie e dolori, è stato un momento molto bello che ho raccontato sui social”.

Com’è andata la preparazione?

“Possiamo incidere su determinazione ed entusiasmo. Ho visto una voglia importante di riprendere il percorso, è ciò che vogliamo fare. E’ importante farlo con entusiasmo”.

Che lavori si possono fare da casa?

“E’ come chiedere a Hamilton di utilizzare la sua macchina nel giardino. Ma si può lavorare a livello individuale e sull’immaginazione di situazioni tattiche, abbiamo cercato di stimolare un po’ tutto e anche l’aspetto relazionale. Non sono stati troppi giorni, ma cinque giorni di inattività e tre di lavoro individuale ti fa perdere un po’ il ritmo”

Vi siete compattati ulteriormente?

“Il Crotone è un’altra tappa del percorso, dobbiamo riprendere ciò che aveva fatto e migliorare ciò che ci serve migliorare. Sono sicuro che chi scenderà in campo a Crotone darà tutto anche per i compagni invischiati con il Covid. Vogliamo rappresentare al meglio tutti”.

Cosa ha chiesto ai ragazzi?

“Di liberarsi dai pensieri. Vogliamo prendere l’aereo per la Calabria e continuare il nostro percorso. Non dobbiamo avere coinvolgimento mentale negativo. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare per tenerci in forma, lo staff medico si è impegnato in maniera incredibile per capire se possiamo portare tre ragazzi che si sono negativizzati”.

La paura può dominare le due squadre?

“Mi aspetto una battaglia sportiva, so che tipo di squadra affronteremo. Noi a Cagliari e loro a Bergamo non sono gare che fanno testo, hanno sempre fatto del dinanismo e della voglia di lottare la loro caratteristica principale. Ci sarà tanta voglia di vincere”.

Cosa vorrebbe da Crotone come regalo?

“Non conosciamo questa parola, il risultato è frutto di impegno e sacrificio. Regalo non è una parola che fa parte del vocabolario del Toro”

Cambia qualcosa a livello psicologico questa classifica?

“Assolutamente niente. Dobbiamo stare focalizzati sull’obiettivo finale: lavoriamo per raggiungere questo obiettivo. Bisogna restare concentrati e sereni”.

Foto: Sito Torino